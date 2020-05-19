كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بمصر.. ونتائج إيجابية "أولية" للقاح أمريكي

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا المسجلة في مصر، مقارنة بحصيلة اليوم السابق، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى إعلان شركة أمريكية معطيات "إيجابية" لكن "مؤقتة"، في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد الوباء.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- "نتائج إيجابية" في المرحلة الأولى من لقاح أمريكي ضد كورونا

- الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

- تحذير ومناشدة.. بيان من الدواء المصرية بشأن بيع كواشف كورونا على فيسبوك

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