شديد الحرارة والقاهرة 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية، حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على الشمال، مائل للحرارة ليلًا على الجنوب.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 29

الإسكندرية 35 24

وادي النطرون 41 24

طنطا 41 28

شبين الكوم 41 28

دمنهور 37 25

بلطيم 34 24

مطروح 30 20

السلوم 33 22

سيوة 42 22

بورسعيد 32 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 25

المنصورة 40 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 38 23

رفح 37 22

راس سدر 41 25

نخل 40 20

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 33 20

الطور 40 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 42 26

بني سويف 42 27

المنيا 43 28

أسيوط 43 25

سوهاج 43 29

قنا 43 29

الأقصر 43 29

اسوان 43 30

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 36 28

حلايب 36 29

رأس حدربة 35 29

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