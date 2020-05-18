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حدث في 8 ساعات| إعلان عدد إصابات كورونا الجديد.. وخطة عمل المخابز في العيد

09:00 م الإثنين 18 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| إعلان عدد إصابات كورونا الجديد.. وخطة عمل المخابز في العيد

الدكتورة هالة زايد

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الأرصاد السيسي علي عبدالعال مجلس النواب

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