وصول 763 مصريًا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران وآيركايرو، لعودة المصريين العالقين في السعودية، وعلى متنهم 763 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات مصر للطيران وآيركايرو الثلاث، وصلت إلى المطار قادمة من جدة والرياض وعلى متنها 763 مصريًا كانوا عالقين هناك، وأنهيت إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، ونقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.