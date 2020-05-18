أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

لماذا تم وقف تطبيق ضريبة الأطيان عامين فقط؟.. وزير المالية يُجيب

03:02 م الإثنين 18 مايو 2020
لماذا تم وقف تطبيق ضريبة الأطيان عامين فقط؟.. وزير المالية يُجيب

محمد معيط

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هدف مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار معيط، خلال كلمته، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة مشروع قانون مد قانون وقف الضريبة على الأطيان، إلى أن القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات؛ بسبب مواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد خلال السنوات الماضية.

وكان النائب فتحي قنديل، طالب بوقف تطبيق تلك الضريبة باستمرار، وليس عامين فقط، متسائلًا عن سبب المد لعامين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاثة أعوام.

محمد معيط وزارة المالية ضريبة الأطيان

الخبر التالى:

عضو بالفريق البحثي بجامعة القاهرة يحذر الدول النامية من تجاهل الرؤية العلمية لمكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 أيام لأول مرة.. القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص