5 أيام لأول مرة.. القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، أنه طبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.
وقال وزير القوى العاملة: إن ذلك يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذا الخصوص.
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