كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)
كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:
لأول مرة، كسر المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر حاجز الـ 500 حالة، بتسجيل 510 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ(كوفيد-19)، اليوم الأحد، بزيادة 19 حالة عن أمس الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الحالات بتسجيل 491 إصابة.
وواصل المؤشر ارتفاعه بعد استقرار دام لأكثر من 5 أيام بمستوى الـ 300 إصابة، قبل أن يقفز محققًا 491 حالة أمس، ليستمر في صعوده الجديد اليوم.
وسجلت مصر حتى اليوم، 12229 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، بعد يومين فقط من الوصول لـ11 ألف إصابة.
كانت مصر سجلت أول ألف إصابة بعد 51 يومًا، ثم الألف الثانية بعد 8 أيام، وظلت المدة الزمنية في انخفاض تباعًا، حيث بلغت 6 أيام لتسجيل الألف الثالثة وكذلك الرابعة، و4 أيام لتسجيل الألف الخامسة والسادسة، و3 أيام من السابعة حتى التاسعة، ثم يومين فقط للوصول إلى 10 آلاف إصابة، و3 أيام لتسجيل 11 ألف إصابة ويومين للألف الثانية عشرة.
ومع ذلك، انخفض مؤشر الوفيات بفارق طفيف بعد قفزة استمرت يومين، بتسجيل 18 حالة جديدة اليوم، بعد صعوده إلى مستوى 21 حالة أول أمس، ثم 20 حالة أمس.
وهبط المعدل الإجمالي للوفيات مجددًا في مقابل إجمالي الإصابات ليصل إلى 5.1% بالنظر إلى تسجيل 630 حالة وفاة مقابل 12229 إصابة، بعد أن كان يبلغ 7.5% قبل أسبوع، بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة.
وبذلك ينخفض معدل الوفيات في مصر عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.
وقال خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي في وقت سابق، إن 30% من إجمالي الوفيات توفي قبل الوصول إلى مستشفيات العزل، و25% منهم توفوا في أول 48 ساعة من تواجدهم داخل المستشفى، كما أن الغالبية العظمى من الوفيات فوق 50 عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة أو أورام.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيا.
ولا يزال في مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي حتى الآن 8427 حالة تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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12229
عدد المصابين
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3172
عدد المتعافين
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630
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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4772646
عدد المصابين
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1844162
عدد المتعافين
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عدد الوفيات
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