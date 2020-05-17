وصول 595 مصريًا إلى مطار برج العرب قادمين من السعودية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الأحد، رحلتين طيران قادمتين من المملكة العربية السعودية، على متنهما 595 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن مطار برج العرب استقبل رحلة مصر للطيران القادمة من مدينة جدة، على متنها نحو 298 مصريًا، والرحلة الثانية قادمة من مدينة الرياض على متنها نحو 297 مصريًا، وخضع جميع ركاب الرحلتين إلى الفحصوات الطبية من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، وتم نقل جميعهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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