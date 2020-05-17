أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

وصول 595 مصريًا إلى مطار برج العرب قادمين من السعودية

05:46 م الأحد 17 مايو 2020
وصول 595 مصريًا إلى مطار برج العرب قادمين من السعودية

مطار برج العرب الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الأحد، رحلتين طيران قادمتين من المملكة العربية السعودية، على متنهما 595 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن مطار برج العرب استقبل رحلة مصر للطيران القادمة من مدينة جدة، على متنها نحو 298 مصريًا، والرحلة الثانية قادمة من مدينة الرياض على متنها نحو 297 مصريًا، وخضع جميع ركاب الرحلتين إلى الفحصوات الطبية من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، وتم نقل جميعهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مطار برج العرب الدولي السعودية الرحلات الجوية المطارات المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزيرة الصحة تجتمع بوزير الشباب لمناقشة مقرات العزل وموقف الدوري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​مجلس الوزراء يصدر البيان الرسمي لقرارات الحظر في العيد ومواعيد عودة الأنشطة