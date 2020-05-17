رئيس الوزراء: فتح المحلات والمولات طوال الأسبوع حتى الثامنة مساء بعد العيد
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "من يوم السبت، اللي بعد العيد، سيتم فتح كافة المحلات والمولات على مدار الأسبوع وعودة الحياة زي ما تم تطبيقه في رمضان ولمدة أسبوعين سيكون حتى الثامنة مساء".
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