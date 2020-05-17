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رئيس الوزراء: فتح المحلات والمولات طوال الأسبوع حتى الثامنة مساء بعد العيد

02:39 م الأحد 17 مايو 2020
رئيس الوزراء: فتح المحلات والمولات طوال الأسبوع حتى الثامنة مساء بعد العيد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "من يوم السبت، اللي بعد العيد، سيتم فتح كافة المحلات والمولات على مدار الأسبوع وعودة الحياة زي ما تم تطبيقه في رمضان ولمدة أسبوعين سيكون حتى الثامنة مساء".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فتح المولات

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