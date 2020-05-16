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مبادرة شبابية للتوعية بخطورة فيروس "كورونا" في القاهرة والجيزة

11:56 م السبت 16 مايو 2020
مبادرة شبابية للتوعية بخطورة فيروس "كورونا" في القاهرة والجيزة

المبادرة

(مصراوي):

أطلق مجموعة من الشباب مبادرة للتوعية والحماية من فيروس "كورونا" ومساندة وتوعية المواطنين، خصوصًا الأسر الفقيرة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وناشدت الحملة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمحاصرة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

وقال الدكتور عزت سامي المسئول الإعلامي للمبادرة، إن المبادرة تستهدف مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم الوعي والإدراك بخطورة الفيروس وسهولة العدوى وكيفية التعامل مع بعضهم البعض، واستخدام المطهرات لحماية أنفسهم وأطفالهم من خطورة هذه الجائحة.

وأضاف أن ما يميز هذه المبادرة، الاعتماد على فئة مهملة ومتروكة وفقيرة الوعي والثقافة، وهي الأسر الفقيرة لمساعدتها في التوعية بخطورة الموقف ومواجهة جشع التجار في رفع أسعار المطهرات حتى لا تصبح هذه الأسر هي القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تكون سببًا في انتشار الفيروس.

وقال إنه سيتم التبرع بـ20000 عبوة من "الجيل المعقم للأيدي 70% كحول إيثيلي"، على الأسر الفقيرة وغير القادرة في المناطق الشعبية في القاهرة والجيزة وبعض المستشفيات التعليمية، والمؤسسات الحيوية والحكومية لتأكيد أهمية تعديل السلوكيات الخاطئة.

وأكد المتطوعون أن المبادرة شملت معظم شوارع القاهرة والجيزة، حفاظًا على صحة الأهالي ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، من خلال توفير مستلزمات التطهير والتعقيم من كحول وكلور، طبقًا لما توصي به وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس كورونا الصحة القاهرة الجيزة

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