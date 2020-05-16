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ذكرت في أول كتاب عن الطبخ.. ماذا تعرف عن أكلة "تفاحية" (فيديو)

11:16 م السبت 16 مايو 2020
ذكرت في أول كتاب عن الطبخ.. ماذا تعرف عن أكلة "تفاحية" (فيديو)

وزير السياحة

(مصراوي):


أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، مقطع فيديو، عن تاريخ الطبخ في مصر، عن أكلة تم ذكرها في أول كتاب عن الطبخ في مصر من القرن الرابع عشر الميلادي؛ وهو "تفاحية".

والتفاحية هي أكلة مزيج من اللحوم والتفاح، ورد ذكرها في أول كتاب للطبخ في مصر، بعنوان "كنز الفوائد في تنويع الموائد".

وكان استخدام الفواكه واللحوم معًا في طبق واحد خاصًا بمصر في ذلك الوقت.

وزارة السياحة تاريخ الطبخ في مصر الطبخ

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