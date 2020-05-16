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نعمل بكامل طاقتنا.. رئيس الحجر الزراعي: الصادرات المصرية تجاوزت 3 ملايين طن

02:55 م السبت 16 مايو 2020
نعمل بكامل طاقتنا.. رئيس الحجر الزراعي: الصادرات المصرية تجاوزت 3 ملايين طن

الصادرات الزراعية المصرية


كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن.

وقال العطار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن البرتقال يحتل المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونًا و400 ألف طن منذ بداية العام، وحتي 14مايو الجاري.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على البلاد؛ فإن منظومة الحجر الزراعي لم تتوقف وتعمل بكامل طاقتها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالموانئ والمطارات المختلفة.

وتابع العطار: أمس بدأ افتتاح موسم تصدير العنب بكميات محدودة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معدلات تصدير المحاصيل الزراعية هذا الموسم باعتباره أحد أركان الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى تطبيق منظومة حجرية قوية بداية من المزارع حتى مفارش التعبئة، مضيفًا أن مصر حاليًّا تتخذ المركز الأول لها في تصدير الموالح.

الحجر الزراعي الصادرات الزراعية وزارة الزراعة

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