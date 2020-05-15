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اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

05:01 ص الجمعة 15 مايو 2020
اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

انقطاع المياه

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن مناطق "دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين - مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقي).

وأوضحت الشركة، في بيان، أن مدة الانقطاع ستكون من الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

وأضافت أن انقطاع المياه نظرًا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 100 مم المتعارض مع أعمال كباري شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.​

انقطاع المياه شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى

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