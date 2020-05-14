السياحة: بدء التفتيش على الفنادق لاستقبال الزائرين المصريين.. غدا

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت اليوم، عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الاثار، والصحة و السكان و غرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وبحسب بيان اليوم، أكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، أن اللجان ستتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وتبدأ الفنادق والمنتجعات السياحية، غدا الجمعة 15 مايو الجاري، في استقبال الزائرين المصريين، ضمن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي 25%، ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق، على أن تعمل يوم 1 يونيو بنسبة 50% كحد أقصى.

يأتي ذلك وفقا للضوابط العامة التي اعتمدها مجلس الوزراء، للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.ش