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بناء على حكم قضائي.. الأوقاف تنهي خدمة مؤذن بمديرية الغربية

04:20 م الخميس 14 مايو 2020
بناء على حكم قضائي.. الأوقاف تنهي خدمة مؤذن بمديرية الغربية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة صفوت محمد سعادة الطنوبي، مؤذن بمديرية الغربية، بناء على الحكمم القضائي الصادر بشأنه.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

وزارة الأوقاف صفوت محمد سعادة الطنوبي مديرية الغربية

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