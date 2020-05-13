من الغد ولـ5 أيام على الأقل.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الحر والأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض أغلب المناطق غدا الخميس لموجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل، لتصبح حالة الطقس شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من الخميس، حيث تسجل على القاهرة 37 وتستمر في الارتفاع حتى تصل لـ43 يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين.

وتابع: "كما تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ38 درجة، وتتراوح على الصعيد بين 38 درجة وحتى 43 درجة.

أوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، تصل لحد السيول أحيانا، بداية من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة متوقع حدوثها بداية من يوم الجمعة على بعض المناطق المتفرقة، على أن تستمر تلك الفرص حتى يوم الاثنين المقبل.

وأكد وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، على فترات متفرقة.

وأضاف، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إلا أنه تتواجد نسمات من الهواء ليلا تساعد على التقليل من الاحساس بالحرارة.​