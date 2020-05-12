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لتحسين الخدمات بالفنادق.. وزير السياحة يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء

04:15 م الثلاثاء 12 مايو 2020
لتحسين الخدمات بالفنادق.. وزير السياحة يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء

وزير السياحة يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الثلاثاء، بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وناقش اللقاء، سبل التعاون في مجال إحكام الرقابة على سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بكافة أنواعها والتركيز على خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بحسب بيان الوزراة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على لارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقًا للمعايير العالمية.

خالد العناني وزارة السياحة والآثار هيئة سلامة الغذاء

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