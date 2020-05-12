الجزار يوجه بتنفيذ نماذج معمارية جديدة وتنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعي
كتب-محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة (بورسعيد)، ومدن (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – بدر).
ووجه الجزار، بتنفيذ نماذج معمارية جديدة بالإسكان الاجتماعى، والتنويع فى النماذج وأشكال الواجهات، وكذا مراجعة نماذج الخدمات بالكامل، وتحديثها، بما يحقق أداءً أفضل للخدمات، بجانب تنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعي، حتى يجد المواطن المستفيد بالمشروع جميع الخدمات التى يحتاجها فى مكان واحد.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتى (بورفؤاد – بورسعيد)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 52128 وحدة.
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