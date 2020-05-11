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وكيل الأزهر السابق: تكتم الأشخاص على إصابتهم بكورونا وعدم الإبلاغ إثم

10:24 ص الإثنين 11 مايو 2020
وكيل الأزهر السابق: تكتم الأشخاص على إصابتهم بكورونا وعدم الإبلاغ إثم

الدكتور عباس شومان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن إبلاغ المصابين بكورونا عن إصابتهم فور العلم بها، وبذل ما في وسعهم لمنع انتقال العدوى منهم واجب شرعي، يأثم تاركه، ويتحمل المسؤولية شرعا وقانونا للإضرار بغيره متى كان عالما بإصابته".

ووجه وكيل الأزهر الشريف السابق، التحية للطواقم الطبية التي تعمل في خطر لحماية الناس من تفاقم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال شومان في تصريحات له، الاثنين،"خالص التحية والتقدير للطواقم الطبية التي تقتحم الخطر حماية للناس من تفاقم الإصابة بمرض العصر كورونا،ودعاء من القلب لمصابي مستشفى الزهراء بالأزهرـ وزملائهم في سائر المستشفيات بالشفاء العاجل، والعودة سريعا لمرضاهم الذين هم أحوج مايكونون إليهم في هذه الأيام العصيبة".

وتابع وكيل الأزهر السابق:"رجاء إلى القائمين على أمر الصحة بتوفير الحماية الكاملة في أعلى درجاتها، ووفق المعايير العالمية للطواقم الطبية،واعتبار جميع الحالات التي يعالجونها كأنها حالات كورونا، حتى لو كانت لعلاج كسور أو حتى توليد، فالفيروس اللعين لا يعلن عن وجوده إلا بعد فترة كافية لنقل المصاب به العدوى لأشخاص يصعب حصرهم أو تتبعهم".

ودعا وكيل الأزهر السابق، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء والوباء عاجلا غير آجل.

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