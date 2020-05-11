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اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من كندا والكويت

06:00 ص الإثنين 11 مايو 2020
اليوم.. 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من كندا والكويت

رحلات استثنائية لإعادة العالقين من كندا والكويت

كتب- محمد عبيد:

تسيّر وزارة الطيران المدني، الاثنين، 4 رحلات جوية استثنائية إلى تورنتو والكويت لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسيّر رحلتين تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى تورنتو والكويت، بينما تسير شركة آيركايرو رحلتين إلى الكويت، وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة لرحلات الكويت ومرسى علم لرحلة تورنتو والتي تصل الأربعاء المقبل، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج ، لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

الرحلات الجوية الطيران المدني المصريين العالقين الكويت كندا

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