​​برلماني: الأسواق الشعبية بؤرة لتفشي "كورونا" بين المصريين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول عودة مشهد الزحام في الأسواق في كثير من مناطق القاهرة والمحافظات رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الإصابات مع تهافت المصريين على الشراء في شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر.

وأوضح أن التجمعات عمومًا بما فيها الأسواق والمدارس والمطارات ودور العبادة تحاول الدولة الحد منها، والأسواق خاصة لتقارب الباعة من بعضهم وتكدس الزبائن من مختلف الأماكن والأعمار؛ ما يشكل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأسواق تنقسم إلى جانبين وهم أسواق عشوائية غير مرخصة وبها تعديات وتختص بالسلع والخضراوات، وأسواق أخرى أسبوعية بمحافظات الجمهورية حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل أسبوعى ليوم واحد، ورغم قيام وزارة التنمية المحلية بحملات لإغلاقها، لكن مازالت هناك أسواق شعبية في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات خاصة أسواق الخضار والفاكهة والدواجن وغيرها من المأكولات.

وأضاف أن انتشار هذه الأسواق غير المقننة يهدر أموالا طائلة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون، وأن فيروس الكورونا عندما ظهر في الصين كان من سوق شعبي، معتبرًا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب الوضع حرصا على سلامة الجميع، وأضاف أنه على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير.

وأشار إلى إنه آن الأوان لتهتم الدولة بتنظيم الأسواق العشوائية، مطالبًا بتشديد الرقابة على عملية الإغلاق والمتابعة المستمرة لها، وأوضح أن حال استمرارها يجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية، وعلى الدولة توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى.

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