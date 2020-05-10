438 مصريًا عالقون يصلون إلى مطار القاهرة قادمين من الكويت

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة مصر للطيران وطيران الجزيرة، لإعادة 438 من المصريين العالقين في دولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار إن الرحلة رقم MS611 التابعة لشركة مصر للطيران وصلت وعلى متنها 305 عالقين مصريين، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 3 والمخصص لهبوط رحلات مصر للطيران وأعضاء تحالف ستار، بينما وصلت رحلة طيران الجزيرة إلى مبنى 2 بالمطار وعليها 133 مصريًا من العالقين، وتم فحص جميع ركاب الرحلتين من قبل الحجر الصحي في المطار، ونقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لقضاء 14 يومًا، للاطمئنان على خلوهم من عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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