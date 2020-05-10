وزير الإسكان يصدر قراراً بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن للعمل مساعداً للوزير للشئون الفنية

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، للعمل مساعداً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ندباً كاملاً لحين انتهاء مدة ندبه القائم.

ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولي الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن، مباشرة المهام المتعلقة بالشئون الفنية للوزارة، ومنها: مساعدة الوزير في أداء مهامه المتعلقة بالنواحي الفنية لمشروعات الوزارة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الفنية للوزارة، والإشراف والمتابعة الفنية للقطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، ومراجعة وتقديم التقارير الفنية اللازمة للوزير، وكذا المساعدة في جميع الأعمال الأخرى المسندة من الوزير.