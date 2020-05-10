أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير الإسكان يصدر قراراً بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن للعمل مساعداً للوزير للشئون الفنية

12:48 م الأحد 10 مايو 2020
وزير الإسكان يصدر قراراً بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن للعمل مساعداً للوزير للشئون الفنية

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، للعمل مساعداً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ندباً كاملاً لحين انتهاء مدة ندبه القائم.

ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولي الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن، مباشرة المهام المتعلقة بالشئون الفنية للوزارة، ومنها: مساعدة الوزير في أداء مهامه المتعلقة بالنواحي الفنية لمشروعات الوزارة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الفنية للوزارة، والإشراف والمتابعة الفنية للقطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، ومراجعة وتقديم التقارير الفنية اللازمة للوزير، وكذا المساعدة في جميع الأعمال الأخرى المسندة من الوزير.

عاصم الجزار المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان

الخبر التالى:

"الوطنية للتدريب" تفتتح المرحلة الثالثة لبرنامج المسئول الحكومي المحترف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4

    عدد المصابين

  • 1

    عدد المتعافين

  • 280

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم: انتهاء مشكلة عدم ظهور أيقونة البحث