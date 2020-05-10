اليوم.. الأعلى للإعلام يحقق في شكوى "الشناوي" ضد غادة عبد الرازق لاتهامها بسبه وقذفه

كتب مصطفى علي

تناقش لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الشكوى المقدمة من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق، حيث يتهمها بالإساءة إليه وسبه وقذفه.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمصراوي، إن الشكوى تتضمن اتهام الفنانة غادة عبدالرازق بسب وقذف الناقد طارق الشناوي بشكل يسئ إليه .

كما تستمع لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، إلي أقوال محمود المملوك، رئيس مجلس إدارة وتحرير موقع القاهرة 24 في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة.

وكانت قد ناقشت لجنة الشكاوى في اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة جمال شوقي، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع "القاهرة 24"، وقررت فتح تحقيق في الشكوى واستدعاء الممثل القانوني للموقع في جلسة غدا بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.

كما تستمع اللجنة إلى الممثل القانوني لقناة المحور لقيام القناة بمخالفة قرار المجلس حول البرامج المؤجرة، وعملية بيع الوقت .‎

وتواصل لجنة الشكاوى بحث كافة الشكاوى التى وردت إليها خلال الأيام الماضية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح التحقيق في مخالفة قناة المحور لقرار المجلس الخاص بمنع بث البرامج المؤجرة و استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق غدا بمقر المجلس.

وكان قد قرر المجلس أيضا إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج البروفة لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للقناة

وتضمن قرار المجلس الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.

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