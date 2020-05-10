رئيس جهاز 15 مايو: صب خرسانة لبيارة محطة رافع الصرف الصحي بمشروع الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، إنه تم صب الخرسانة العادية لبيارة محطة رافع الصرف الصحي لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ ١٠٠ فدان بمدينة ١٥ مايو.

وأوضح همام، في بيان اليوم، أن مشروع البيارة يتم تنفيذه لتستقبل مياه الصرف الصحي بخط الانحدار الجارى الانتهاء من تنفيذه بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لتقوم بصرفها بخط طرد يتجه نحو محطة المعالجة الثلاثية لإعادة تدويرها ومعالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في ري المزروعات من خلال شبكة الري.

وأكد المهندس السيد همام أن جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو لا يدخر جهدا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الاسكان الاجتماعي والبنية التحتية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.