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الإسكان: بدء التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 شقة بمشروع "سكن مصر" بـ8 مدن جديدة

11:11 ص الأحد 10 مايو 2020
الإسكان: بدء التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 شقة بمشروع "سكن مصر" بـ8 مدن جديدة

عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنالتسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بدأ صباح اليوم بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وأشار الوزير إلى أنه بدأ يوم الأحد الماضي 3/5/2020، التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

عاصم الجزار وزارة الإسكان سكن مصر

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