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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم ثالث مدرسة للتعليم الثانوي بمنطقة الـ800 فدان

10:46 ص الأحد 10 مايو 2020
رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم ثالث مدرسة للتعليم الثانوي بمنطقة الـ800 فدان

المهندس عادل النجار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم تسليم مبني ثالث مدرسة للتعليم الثانوي سعة ٤٢ فصلاً علي مساحة ١٠ آلاف متر مسطح بقطاع "ج" بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف النجار، في بيان اليوم، أن المدرسة تسمى مدرسة "الشيخ الشعراوي الثانوية"، وهي جاهزة للتشغيل بالموسم الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم تسليم مدرستي تعليم ثانوي بقطاعي "أ – ب" في وقت سابق.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقطاع "أ" بمنطقة الـ800 فدان العام الماضي، وجارٍ حالياً وضع اللمسات الأخيرة لأربع مدراس أخري (٣ مدارس تعليم أساسي - مدرسة تعليم ثانوي) بباقي قطاعات الـ٨٠٠ـ فدان (ب - ج - د) للحاق بالموسم الدراسي المقبل، حيث يصل عدد المدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى ٨ مدارس.

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المهندس عادل النجار مدينة 6 أكتوبر مدرسة للتعليم الثانوي

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