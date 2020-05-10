الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق "سكن مصر" في 8 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق "سكن مصر" في 8 مدن جديدة، غدا الأحد الموافق 10 مايو.

وأعلنت الهيئة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، حيث يمكن للحاجزين الاطلاع عليها قب التقديم والتعرف على أماكن الوحدات والأسعار وكل التفاصيل الخاصة بالمشروع.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل لـ2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير)، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 متر وحتى 118 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وللتقديم في حجز شقق "سكن مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

ويتم ذلك خلال فترة فتح باب الحجز والتي تصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، ثم تبدا مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز، لتبدء بعدها المرحلة الأخيرة وهي الحجز بالأسباقية من خلال موقع الحجز الإلكتروني.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: