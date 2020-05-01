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للمرة الثالثة.. تعقيم شامل للمتحف المصري الكبير للوقاية من "كورونا"

02:40 م الجمعة 01 مايو 2020
للمرة الثالثة.. تعقيم شامل للمتحف المصري الكبير للوقاية من "كورونا"

تعقيم شامل للمتحف المصري الكبير

كتب - محمد عاطف:

يواصل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية أعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة - في تصريح له اليوم الجمعة - إن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل، والتي تضمنت موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.

وأكد أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يومًا واحدًا بالمتحف حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميًا باستخدام أجهزة الليزر الحرارية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل.

وأوضح أن العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع اثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.

المتحف المصري الكبير ميدان الرماية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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