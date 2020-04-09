برج القاهرة يضيء نفسه بـ "احمي نفسك" لمواجهة "كورونا" -صور

400 مليون جنيه تراجعًا في الأرباح.. وزير التموين يستعرض نتائج أعمال

فصل يتسع لـ10 آلاف طالب.. وزير التعليم يكشف عن مفاجأة للطلاب

كتب - أحمد عبدالمنعم:

تصوير - فريد قطب ومحمد حسام:

وجه برج القاهرة، رسالة تضامن للعالم وتوعية المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء الخميس.

وأضاء برج القاهرة واجهته برسالة ضوئية على كتب عليها "احمى نفسك" و "stay safe" بالإضاءة بالوان مختلفة "الأخضر والأحمر والأزرق".