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برج القاهرة يضيء نفسه بـ "احمي نفسك" لمواجهة "كورونا" -صور

10:55 م الخميس 09 أبريل 2020
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كتب - أحمد عبدالمنعم:

تصوير - فريد قطب ومحمد حسام:

وجه برج القاهرة، رسالة تضامن للعالم وتوعية المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء الخميس.

وأضاء برج القاهرة واجهته برسالة ضوئية على كتب عليها "احمى نفسك" و "stay safe" بالإضاءة بالوان مختلفة "الأخضر والأحمر والأزرق".

برج القاهرة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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