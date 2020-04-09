برج القاهرة يضيء نفسه بـ "احمي نفسك" لمواجهة "كورونا" -صور
10:55 م الخميس 09 أبريل 2020
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كتب - أحمد عبدالمنعم:
تصوير - فريد قطب ومحمد حسام:
وجه برج القاهرة، رسالة تضامن للعالم وتوعية المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء الخميس.
وأضاء برج القاهرة واجهته برسالة ضوئية على كتب عليها "احمى نفسك" و "stay safe" بالإضاءة بالوان مختلفة "الأخضر والأحمر والأزرق".
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