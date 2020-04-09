بعد مد الحظر.. قطارات إضافية وتعديل مواعيد السكة الحديد بدءًا من اليوم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، عن تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتعديل موعد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الخميس.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارًا، وامتداد مسير 6 قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 701 قطار.

وأشار الوزير، إلى أنه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الانتهائية الساعة 7:30 مساءً بداية من اليوم على أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارًا من اليوم الخميس الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.