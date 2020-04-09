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برلماني: الاقتصاد لن ينهض بعد كورونا إلا بتكاتف الحكومة والقطاع الخاص

12:13 م الخميس 09 أبريل 2020
برلماني: الاقتصاد لن ينهض بعد كورونا إلا بتكاتف الحكومة والقطاع الخاص

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال متولي، في بيان، اليوم الخميس: "الاقتصاد المصري لن ينهض إلا من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص"، مشيدًا بدور القيادة السياسية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال إصدار المبادرات التحفيزية وقرارات خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، ودعم البورصة.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر حيث تتأثر السياحة بشكل كبير وتتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين وحركة الملاحة في قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة خاصة القادمة من الصين، فانتشار الفيروس يجعل مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة عرضة للخطر.

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