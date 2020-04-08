طلب إحاطة لفرض حظر تجوال كامل خلال شم النسيم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وارتباط المجتمع المصري ببعض العادات التي تؤدي لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثم الحاجة لحظر انتقال كامل لهذا اليوم.

وأكد طلعت، في طلبه، أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على كافة المستويات في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالأولويات دون الالتفات لأي تحديات أخرى، ومن ثم يتم النظر لهذه الجهود كنموذج في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت، ولكن تحدياته كثيرة وتحتاج لفاعلية في تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة، خاصة في الأيام التي ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية، وعلى رأسها يوم شم النسيم، الذي يوافق العشرين من الشهر الجاري: وبالتالي ستكون هناك العديد من المساعي لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن في إطار خروجات المواطنين التى تستوجب التنسيق والدراسة من الآن للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصًا على صحة وسلامة جموع المواطنين.

وتابع: "قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها في إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالي لابد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتى الوصول ليوم شم النسيم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل في هذا الصدد".