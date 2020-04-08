غرف مجهزة.. السياحة تشيد بأداء الفنادق المستضيفة لمرضى كورونا العائدين من الخارج

كتب- يوسف عفيفي:

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الفنادق التي استضافت المصريين العائدين من الخارج سواء في القاهرة أو مرسى علم، أتاحت لنزلائها إقامة سياحية وغرف مجهزة ومعقمة وأطعمة صحية تحت إشراف طبي من وزارة الصحة مع استمرار إجراءات التعقيم والتطهير لضمان احتواء الفيروس إلى أقصى درجة ممكنة.

وأشادت شلبي، وفق بيان، اليوم الأربعاء، بإجراءات المنشآت الفندقية والسياحية والعاملين بها، والتي استضافت المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، مشيرة إلى أن تلك الفنادق تعي جيدًا المسئولية المجتمعيه لها في أوقات الأزمات.

وأوضح تقرير تسلمته نائب وزير السياحة، من مكاتب وزارة السياحة والآثار في القاهرة ومرسى علم، أن أداء إدارات هذه الفنادق والشركات وجميع العاملين بها يتم وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والبرامج التدريبية التي تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية عن كيفية التعامل مع السائحين والمواطنين خلال قضاء فترة الحجر الصحي لهم بالفندق.