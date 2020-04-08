رئيس "القابضة للمياه" يجتمع برؤساء 5 شركات لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (أسيوط والوادي الجديد - سوهاج - أسوان - مطروح – البحيرة)، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحىي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رسلان، خلال الاجتماع، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصرف الصحي في 32 قرية من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة بقيمة 421 مليون جنيه، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رسلان، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات حتى 31 مارس من العام الجاري، حيث انتهت جميع الشركات من إجراءات الرفع المساحي بـ29 قرية، كما تم الانتهاء من معظم اختبارات التربة بالقرى المستهدفة، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية للتصميمات وإعداد مستندات طرح المشروعات للمناقصات بجميع القرى، وتم إنهاء التصميمات في 10 قرى حتى الآن.

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم البدء في التنفيذ الفعلي بـ3 قرى وهي المراونة بمحافظة أسيوط، وزاوية العوامة بمطروح، وبحيرة ناصر بأسوان، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ3 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة منتصف العام الحالي، و20 قرية بنهاية شهر ديسمبر 2020، و9 قرى العام المقبل.