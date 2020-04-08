مسرحية منعت 18 عامًا.. "الثقافة" تنظم أمسية فنية إلكترونيا نهاية الأسبوع

كتب- محمد عاطف:

تبث وزارة الثقافة على قناتها في موقع يوتيوب، سهرة جديدة يقضيها جمهور المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، مع الموسيقى والمسرح الشعري، في التاسعة مساء الجمعة المقبلة.

وتبدأ السهرة بفاصل موسيقي مع عازف الكمان العالمي عبده داغر، بمصاحبة فرقته الموسيقية ويتضمن باقة من مؤلفاته الخاصة إلى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصل لعدد من أمهر شباب مؤلفي وعازفي الموسيقى المصرية الحديثة.

ويعقب الفاصل الموسيقي، المسرحية الشعرية "الخديوي" تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي، وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبدالغفور وفاروق الدمرداش ومدحت مرسي وحمزة الشيمي و نيفين علوبة، وألحان محمد الموجي، وتصميم الملابس والديكورات محمود مبروك، واستعراضات وليد عوني.

وتضم المسرحية رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي إسماعيل والتي مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين.

وتم منع هذه المسرحية أكثر من 18 عامًا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى أن أفرج عنها عقب ثورة يناير مباشرة وكان العرض الأول لها على قناة الحياة.​