هدم فوري.. توجيهات جديدة من الحكومة بشأن مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي، يتابع مع المحافظين على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمُحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وأكد اللواء شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات، أو محاولات التعدي على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجوال التي تتطبقها الدولة بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه طالب المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة.

كما طالب شعراوي، المحافظين، بضرورة التنبية على مهندسي الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة التنبية على مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد اليومي من عدم التعدي علي أي من هذه الأراضي سواء بالزراعة أو بإقامة مباني عليها.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وشدد شعراوين على أن الإزالات لابد أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين وتطبيق دولة القانون والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذي يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

ووجه الوزير، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمخالفات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.