الحكومة: مد فترة حظر حركة المواطنين 15 يوما جديدا
01:42 م الأربعاء 08 أبريل 2020
كتب- محمود مصطفى:
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء، تجديد فرض حظر تجول ليلي ابتداء من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما اعتبارا من الخميس.
وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من الخميس لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1450
عدد المصابين
-
276
عدد المتعافين
-
94
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1414127
عدد المصابين
-
301166
عدد المتعافين
-
81217
عدد الوفيات
إعلان