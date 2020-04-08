الحكومة: مد فترة حظر حركة المواطنين 15 يوما جديدا

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء، تجديد فرض حظر تجول ليلي ابتداء من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما اعتبارا من الخميس.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من الخميس لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا.