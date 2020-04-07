لجنة الصحة بالقومي للمرأة تساهم فى الحد من تفشى فيروس كورونا

كتبت - نور العمروسي:

شاركت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة بسلسلة من الأنشطة التوعوية إيمانا منها بضرورة مساندة الدولة في إتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا كوفيد 19>

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة الصحة والسكان، على الدور الهام للمجلس ولجنة الصحة والسكان فى التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من إنتشار فيروس كورونا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي

وأشارت إلى نجاح التعاون بين اللجنة ونقابة التمريض وبعض مراكز الغسيل الكلوي في إمداد الإطباء والتمريض ومرضى الغسيل الكلوي بالكمامات بالمجان وذلك بالجهود الذاتية للجنة، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين اللجنة والصحة الوقائية في توعية أهالي حي الأسمرات وأيضا التوعية بالاستخدام الخاطئ للمطهرات والبعد عن التجمعات والإلتزام بالبقاء فى المنزل وعدم النزول الا فى حالات الضرورة القصوى للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى تعاون اللجنة مع إتحاد أمهات مصر فى التوعية المستمرة من إنتشار العدوي بفيروس كورونا وكيفية الوقاية بدأ من الإهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب وكيفية الغسيل الصحيح للأيدي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بين الأمهات، مع الإلتزام بالتوعية من مصادر موثوقة كمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية

وأكدت على دور لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة وأنها كانت سباقة، وعندما بدأ ظهور الفيروس أقامت اللجنة ندوة موسعة بمقر المجلس القومي للمرأة بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وفروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بهدف التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية التنفسية و أهمية تداول المعلومات الأساسية للأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة وتاريخ الأمراض الفيروسية والأوبئة وطرق انتشارها ومكافحتها .

وأشادت الدكتورة أحلام حنفي مقررة لجنة الصحة والسكان بدور أجهزة الدولة ووزارة الصحة فى التعامل مع فيروس كورونا وذلك بأخذ جميع التدابير الإحترازية ومن أهمها توافر أماكن لائقة للحجر الصحي والعزل للحد من إنتشار وتفشي الفيروس متمنية أن يحفظ الله شعبنا وبلدنا مصر من كل سوء.​