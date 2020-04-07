الأوقاف تشكل إدارة أزمة للتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا بالوزارة

كتب - محمود مصطفى:

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن اللجنة يرأسها الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني وعضوية كل من:

1- المهندس سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية .

2- المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

3- الدكتور هشام عبد العزيز علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

4- الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة .

5 ـ المهندس شريف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

6- الدكتورة مها عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

وأشارت إلى أن الإدارة هدفها اللتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة مقررًا لللجنة، ومتحدثًا رسميًا باسمها فيما يخص عملها.