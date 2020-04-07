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مؤشر مصراوي| أمريكا تتكبد أكبر خسائر بشرية أمس.. والصين حالتا وفاة فقط

04:30 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
مؤشر مصراوي| أمريكا تتكبد أكبر خسائر بشرية أمس.. والصين حالتا وفاة فقط

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أكبر حصيلة وفيات بين الدول المتضررة من فيروس كورونا بلغت 1170 حالة وفاة، فيما حلت فرنسا في المركز الثاني بـ833، تلتها إيطاليا بـ 636، وحلت بريطانيا رابعا بـ 442، ولم تُسجل الصين سوى حالتي وفاة.

ووصل إجمالي حالات الوفاة عالميا بفيروس كورونا 74 ألفًا و565 في الفترة من 29 يناير الماضي وحتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة.

وظهر "كوفيد 19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر منها إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل الجاري.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لوفيات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للوفيات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.

فيروس كورونا الولايات المتحدة الصين

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