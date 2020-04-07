محظور تداولها بالسوق.. هيئة الدواء تصدر بيانًا عن موقف أدوية "الرانتدين"

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن جميع المستحضرات الصيدلية المحتوية على المادة الفعالة "الرانتدين" بكل أشكالها الصيدلية والتركيزات لجميع الشركات والعلامات التجارية، تم وقف تداولها فى السوق المصري اعتباراً من 18 سبتمبر الماضي ومنها (فوار راني ودواء زنتاك)؛ إثر تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حينذاك.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، إنه حتى الآن لم يتم السماح بتداول أى من المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة الرانتدين، حيث لم تنتهى أي من الشركات من الدراسات المطلوبة ولم تصدر نتيجة التحاليل من المعامل الرقابية التابعة للهيئة.

يأتي ذلك في ضوء التقرير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والذي يتضمن ضرورة سحب جميع المستحضرات الصيدلية المحتوية على دواء الرانتدين من الأسواق بسبب تأكيد الأبحاث على احتوائها على شوائب الـ"NDMA" الموجودة ببعض مستحضرات الرانتدين والمعروف عنها أن لها تأثير مسرطن.

وأضافت الهيئة: اتخذنا منذ ذلك الحين جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلية بالسوق المحلى وفقا للإجراءات الرقابية العالمية المتعارف عليها فى هذا الشأن بوقف تداول جميع المستحضرات الصيدلية التى تحتوى على المادة الفعالة الرانتدين بكل الاشكال الصيدلية والتركيزات لجميع الشركات والعلامات التجارية بمنشور دورى رقم 38 لسنة 2019، وسحب عينات من جميع المصانع المنتجة لهذة المستحضرات وإخضاعها للتحليل فى المعامل الرقابية التابعة للهيئة، وإعلام جميع الشركات بخطة السحب المتبعة بالإجتماعين المنعقدين بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ووقف تداول جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة الرانتدين Ranitidine لحين صدور نتائج التحاليل وتقديم الشركات للدراسات المطلوبة.

وأكدت أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها سحب جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة الرانتدين من السوق المحلى لحين صدور نتيجة التحاليل من المعامل الرقابية التابعة للهيئة.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة الرجوع لمقدمى الخدمات الصحية للتعرف على بدائل تلك المستحضرات الصيدلية.