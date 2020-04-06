قبل دقائق من الحظر.. محال السيدة زينب خارج الخدمة (صور)

بعد شكاوى المواطنين.. أول تحرك من التنمية المحلية لمواجهة الذباب والناموس

تصوير- إسلام فاروق:

رصدت عدسة "مصراوي"، إغلاق معظم محال منطقة السيدة زينب، في القاهرة، أبوابها قبل دقائق من فرض حظر التجوال، الذي دخل يومه الـ13.

يأتي هذا في إطار إجراءات الدولة المصرية، لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"، واحتواء العدوى.

​