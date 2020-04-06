أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

قبل دقائق من الحظر.. محال السيدة زينب خارج الخدمة (صور)

06:26 م الإثنين 06 أبريل 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

تصوير- إسلام فاروق:

رصدت عدسة "مصراوي"، إغلاق معظم محال منطقة السيدة زينب، في القاهرة، أبوابها قبل دقائق من فرض حظر التجوال، الذي دخل يومه الـ13.

يأتي هذا في إطار إجراءات الدولة المصرية، لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"، واحتواء العدوى.

منطقة السيدة زينب فيروس كورونا حظر التجوال

الخبر التالى:

مؤشر مصراوي| 5 دول أوروبية تعتلي قائمة إصابات كورونا.. وهذه أقل 15 دولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأكثر مأساة.. 10 دول تخطّت عتبة الألف وفاة بـ"كورونا" (تفاعلي)