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العناني يستقبل مرشدين سياحيين صاحبا حالات مصابة بـ"كورونا"

06:00 ص الإثنين 06 أبريل 2020
العناني يستقبل مرشدين سياحيين صاحبا حالات مصابة بـ"كورونا"

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بالعباسية، اثنين من المرشدين السياحيين، كانا يرافقان مجموعات سياحية على متن عبارة الأقصر، التي شهدت أول بؤرة لتفشي فيروس "كورونا" في مصر، نهاية فبراير الماضي.

وبحسب بيان اليوم، شكر الوزير لهما على الدور الذي لعباه في توفير سبل الراحة والسلامة للسائحين الذين كانوا على متن الفندق العائم حتى انتهاء مدة الحجر الصحي لهم، كما كانا يعملون على قدم وساق من أجل حل جميع مشكلات السائحين والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية والجهات المعنية بالدولة من أجل نقل رغبات السائحين والوفاء بطلباتهم واحتياجاتهم وطمأنتهم والتنسيق بينهم وبين العاملين بالمركب.

وحرص العناني، على توجيه الشكر من خلالهما كممثلين عن زملائهم، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرًا إلى اعتزازه بهذه المهنة التي كانت بداية لحياتة الوظيفية حيث أضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين حيث قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله أستاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المرشدين السياحيين عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال.

خالد العناني المرشدين السياحيين فيروس كورونا

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