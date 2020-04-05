رئيس "الوزراء": هدفنا الرئيسي اقتصاديًّا هو الاستقرار على إجراءات مواجهة مُستجدات "كورونا"

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل في ما يخص الشق الاقتصادي وَفق هدف رئيسي هو الاستقرار على الخطط والإجراءات التي يجب تبنيها لمواجهة المُستجدات الحالية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، وَفق رؤية لتقييم المتغيرات أولًا بأول، والتعامل مع آثارها.

وحضر الاجتماع رفقة رئيس الوزراء كلٌّ من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع إجراءات لمراعاة الجانب الاجتماعي المهم أيضًا للتعامل مع المتضررين من تداعيات هذه الأزمة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها ٥ ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.. ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد بسرعة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" والتخفيف من آثاره السلبية.