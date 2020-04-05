"مياه القاهرة" تكذب المحافظة بعد إعلان قطع المياه 6 ساعات اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما ورد على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من انقطاع المياه عن بعض مناطق جنوب القاهرة 6 ساعات اليوم الأحد الموافق 5 إبريل.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، أنه في حالة إصدار أي بيان لانقطاع المياه فإن ذلك يتم بالإعلان على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بشركة مياه الشرب بالقاهرة على الفيسبوك، وجميع وسائل الإعلام.