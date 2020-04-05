"القوى العاملة" تعلن وفاة مصري في حادث مروري بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصريين المتوفي طبيعيًا أحمد ثروت، فضلًا عن الانتهاء من إجراءات الدفن، وتقديم واجب التعازي لأسرة المتوفين.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن أحمد ثروت نتيجة حادث مروري، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات دفن أحمد ثروت، وهو من محافظة الشرقية أبو حماد، وجاءت الوفاة نتيجة حادث مرورس، حيث كان يقوم بتوصيل المواد الغذائية لدى إحدى محلات البقالة والمواد الغذائية ووقع الحادث أثناء توصيله للطلبات بمدينة الرياض منطقة النسيم.

وأوضح رجائي، أنه إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وصلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر النسيم بالرياض لعدم القدرة على شحن الجثمان نظرا لتوقف خطوط الطيران وتم تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة.

ويتابع المستشار العمالي حاليا مستحقات المتوفي مع جهة عمله بعد أن تقوم أسرة المتوفي بموافاتنا بإعلام الوراثة الخاصة بالأسرة وبالتنسيق مع رئيس الجالية.