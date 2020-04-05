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وصول ثانى رحلات مصر للطيران لنقل المصريين العالقين بأمريكا

09:26 ص الأحد 05 أبريل 2020
وصول ثانى رحلات مصر للطيران لنقل المصريين العالقين بأمريكا

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأحد، الرحلة الأستثنائية الأخيرة للشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، قادمة من واشنطن، على متنها 315 من المصريين العالقين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل.

وسيرت مصر للطيران عدة رحلات إلي العديد من دول العالم لإعادة أبنائها، في إطار حرص مصر على دعم ومساندة المصريين بالخارج.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح الجمعة الماضية ، المصريين العائدين من واشنطن على إحدى رحلات مصر الطيران الاستثنائية، التى سيرتها الشركة لعودة المصريين من أمريكا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد هناك، واحتلت أمريكا المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات.

مصر للطيران المصريين العالقين بأمريكا مطار مرسى علم الدولي رحلة أستثنائية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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