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نقيب الصحفيين: إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في "حساب الحالات الحرجة"

09:21 م الخميس 30 أبريل 2020
نقيب الصحفيين: إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في "حساب الحالات الحرجة"

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

أصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بيانا تكميليًا للبيان الصادر ظهر اليوم بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة"، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله.

وتضمن البيان التوضيحات التالية:

أولًا: يمكن للصحفيين إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:

الإيميل:

elsahfyeen@gmail.com

الواتساب؛

0 128 0992299

ثانيا: بناء على رغبة بعض الصحفيين في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الـ50 جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

ثالثا: لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.

ضياء رشوان حساب الطوارئ والحالات الحرجة نقابة الصحفيين

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