نقيب الصحفيين: بدء إنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة

كتب - مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة بدأ الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطواريء والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأضاف النقيب في بيان له الخميس، أنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ 50 جنيها شهريا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءا من مايو المقبل، ولمدة 6 أو 9 شهور أو 12 شهرا، بحسب اختيار كل عضو.

وأكد النقيب أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها.

وأوضح رشوان أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات.

وأعلن رشوان أنه من ناحية أخرى، افتتح المجلس نقيبا وأعضاء، الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل.

وأضاف أنه سيتم فورا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.

واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بأنه وأعضاء المجلس يدعون جميع الزملاء للمساهمة في هذا الحساب، لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة، لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من أوضاع طارئة أو حرجة تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير معلنة سيضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع المقبل.